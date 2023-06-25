Глава Минобороны Украины назвал сильную сторону обороны ВС России Резников: минные поля является сильной стороной обороны ВС России

Фото: МО Украины

Украинские войска пока еще не перешли в полноценное наступление, сейчас они проводят подготовительную операцию, заявил в интервью телеканалу Fox News министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, российская армия обладает крепкой линией обороны, особенно он отметил минные поля.

Украинские войска проводят подготовительную операцию. Мы понимаем, что у них очень крепкие линии обороны, особенно минные поля, — сказал Резников.

По его мнению, в 2023 году произойдет кардинальное изменение положения на фронте. При этом он не смог спрогнозировать, как долго будет проходить военный конфликт.

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Ранее военный эксперт и публицист Алексей Суконкин также заявил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины несут большие потери из-за минных полей, через которые сложно пробираться. По его словам, машины, обеспечивающие эвакуацию, не могут пробраться к раненым.

До этого Минобороны России сообщало, что ВСУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Отмечалось, что эта цифра не учитывает погибших в результате применения российского высокоточного оружия.

По данным российского военного ведомства, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщает, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.