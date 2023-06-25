Мощный взрыв прогремел в Луганске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луганске прогремел мощный взрыв. Громкий звук был слышен в разных частях города около 16:00. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow.

Сразу могу предположить, что использовались уже традиционные ракеты Storm Shadow, — сказал он.

25 июня в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли Горловку из реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинские войска дважды открывали огонь по Донецку.

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Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что российские военные уничтожили склад ВСУ с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области. Удар был нанесен в ответ на атаку ВСУ по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью.

Кроме того, ВСУ предприняли попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях, но были остановлены и потеряли свыше 500 бойцов.

До этого российские артиллеристы подорвали склад военных боеприпасов украинских войск вблизи населенного пункта Щербиновка в ДНР.