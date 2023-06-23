Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР Минобороны: российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские артиллеристы подорвали склад военных боеприпасов украинских войск вблизи населенного пункта Щербиновка в ДНР, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы группировки «Восток» Вооруженных сил России Вадима Астафьева. По его словам, в ходе контрбатарейных действий отечественные военные также уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab в районе Ивановки и радиолокационную станцию AN/TPQ недалеко от Миньковки.

С помощью артиллерии был уничтожен склад боеприпасов украинской армии в районе Щербиновки, который использовался в качестве временной базы для подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, базирующегося в Авдеевке, — заявил Астафьев.

Кроме того, удалось ликвидировать 152-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста» в районе населенного пункта Острое и два миномета, расположенные на позициях в районе Марьинки и Красногоровки.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ сорвали две попытки атак ВСУ, которые те предприняли в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении. Были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В результате отражения атаки на населенный пункт Пятихатки российские силы уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу украинских войск.