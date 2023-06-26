Науседа призвал усилить восточный фланг НАТО из-за Пригожина

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в случае появления предпринимателя Евгения Пригожина и части ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, то восточный фланг НАТО необходимо будет усилить. Глава государства подчеркнул, что речь идет о всех странах на восточных рубежах Альянса. Трансляцию выступления президента вел портал LRT.

Если окажется — пока что говорю в сослагательном наклонении — что Пригожин или часть группы «Вагнер» окажется в Белоруссии... это означает только одно — что мы должны еще больше усилить безопасность наших восточных границ, и сейчас я говорю не только о Литве, но, несомненно, и обо всей организации НАТО, — сказал Науседа.

По его словам, усиление восточного фланга НАТО важно подчеркнуть перед очередным саммитом НАТО, который намечен на 11-12 июля.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отправке связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику. Глава правительства уточнил, что задействованы «разведка и военные в приграничье». По его словам, события в России показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости».