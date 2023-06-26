Макрон призвал сохранять бдительность после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад не снижать степень бдительности после попытки мятежа, которую предприняла ЧВК «Вагнер», пишет газета La Provence. Макрон подчеркнул, что эти действия подтверждают необходимость поддержки Украины со стороны западных государств.

В свете произошедшего, крайне важно оставаться настороже. Это полностью подтверждает правильность нашей позиции в отношении поддержки украинского народа в их борьбе, — заявил Эммануэль Макрон.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отправке связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику. Глава правительства уточнил, что задействованы «разведка и военные в приграничье». По его словам, события в России показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости».

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры были направлены на предотвращение возможных терактов.

Вечером того же дня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.