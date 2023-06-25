Mash: несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер» сдались после мятежа Mash: несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер» сдались после мятежа

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер» сдались полиции во время отхода из Ростова-на-Дону и других регионов. Все они заявили, что не хотят возвращаться к своим, и отдали оружие.

По информации Mash, в Ростове-на-Дону сдались 50-летний краснодарец и 30-летний уроженец Калининградской области.

Канал также отметил, что накануне же в липецком Ельце к одному из участков приехала целая машина вагнеров с такими же намерениями. Следом за ними пришёл ещё один боец-пакистанец. В отношении всех военных проводится проверка.

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры были направлены на предотвращение возможных терактов.

Позже вечером президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ранее возбужденное уголовное дело против Пригожина будет прекращено. Бизнесмен сможет уехать в Белоруссию под личную гарантию президента России Владимира Путина.