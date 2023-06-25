США скрывали тайну о готовящемся мятеже в РФ: новости СВО на вечер 25 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

25 июня было восстановлено движение на трассе М-4 «Дон», а также на дорогах в Ростовской, Воронежской, Липецкой, Калужской областях и в Краснодарском крае после попытки вооруженного мятежа. Как сообщил глава Воронежской области Александр Гусев, вывод бойцов ЧВК «Вагнер» с территории региона завершается без эксцессов. В правительстве Липецкой области заявили, что вагнеровцы покинули регион.

Как рассказал глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, свыше 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна оказались повреждены после прохода военной техники в регионе. По его словам, дороги будут восстановлены в течение ближайших двух дней.

Telegram-канал Baza сообщил, что к Москве через Воронежскую область двигалось более тысячи единиц военной техники ЧВК «Вагнер». Среди них были танки, ракетные установки, грузовики и легковые автомобили, отмечает канал. По данным Baza, с юга на столицу направлялись четыре колоны. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Кроме того, Baza сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» сбили два вертолета и самолет в Воронежской области. По информации канала, погибли четыре человека. В Минобороны РФ не комментировали это сообщение.

Как рассказала военкор Первого канала Ирина Куксенкова, одним из сбитых летательных аппаратов оказался Ил-22, на борту которого находились 10 человек. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности страны из-за попытки вооруженного мятежа в России. Он поручил государственным органам подготовиться к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций в стране и на границе, а также одобрил правительственный план действий.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с секретарем Совбеза Японии Такэо Акибой и обсудил ситуацию в РФ после попытки мятежа. Стороны подтвердили желание оставаться в тесном взаимодействии.

Произошедшие 24 июня события в России вызвали обеспокоенность в НАТО по поводу возможного ядерного инцидента, пишет итальянская La Repubblica. Издание отмечает, что между Альянсом и Минобороны РФ состоялись «неформальные контакты» по данному вопросу.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, американские разведслужбы знали о готовящемся в России мятеже. По данным издания, Белый дом еще в середине июня получил соответствующие сведения, однако публично эта информация не разглашалась.

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил бойцов спецподразделения «Ахмат», которые 24 июня были отправлены в Ростов-на-Дону. По его мнению, любая самодеятельность в российском городе могла привести к большому количеству смертей.

Фото: ramzan/vk.com Помощник главы ЧР, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов и командир полка «Север-Ахмат» Зайнди Зингиев

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать по закону, учитывая их заслуги в зоне СВО. По его мнению, вагнеровцы, не имеющие отношения к попытке мятежа, смогут заключить контракт с Минобороны России. Те, кто имел отношение к мятежу, отправятся по домам.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли Горловку из реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинские войска дважды открывали огонь по Донецку, добавили в СЦКК. О жертвах и разрушениях в организации не рассказали.

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские военные обстреляли территорию сахарного завода в Курской области. По информации канала, всего ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Также SHOT сообщил, что российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника в небе над Курском. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны России не комментировало данную информацию.

О работе ПВО также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник был замечен и уничтожен в небе над селом Долгим Валуйского городского округа. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Гладков также рассказал, что жители города Шебекино Белгородской области в скором времени смогут вернуться домой. По его словам, Шебекино долгое время не обстреливается украинскими военными, поэтому ограничительные меры могут быть сняты.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало видео уничтожения российскими военными укрепрайона ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО. В ведомстве подчеркнули, что позиции украинских военнослужащих, а также их оружие и боеприпасы были разбиты.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что склады боеприпасов ВСУ попали под ракетный обстрел ВС РФ в подконтрольном Киеву городе Запорожье. По его словам, снаряды были подготовлены для наступления украинских войск на Запорожском направлении в зоне СВО.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал бурным потоком сознания заявления президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского о «ядерной угрозе» РФ. Министр сказал, что не стоит придавать большого значения словам двух политиков, поскольку они «не имеют никакого фундамента».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять участие в переговорах между Москвой и Киевом. Он также выразил уверенность, что группа переговорщиков со стороны России уже сформирована, но ее состав пока держится в секрете.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин заявил, что круглосуточно держит на контроле ход проведения военной операции на Украине. Глава государства отметил, что с этого начинается его день и этим же заканчивается.

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