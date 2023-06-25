25 июня было восстановлено движение на трассе М-4 «Дон», а также на дорогах в Ростовской, Воронежской, Липецкой, Калужской областях и в Краснодарском крае после попытки вооруженного мятежа. Как сообщил глава Воронежской области Александр Гусев, вывод бойцов ЧВК «Вагнер» с территории региона завершается без эксцессов. В правительстве Липецкой области заявили, что вагнеровцы покинули регион.
Как рассказал глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, свыше 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна оказались повреждены после прохода военной техники в регионе. По его словам, дороги будут восстановлены в течение ближайших двух дней.
Telegram-канал Baza сообщил, что к Москве через Воронежскую область двигалось более тысячи единиц военной техники ЧВК «Вагнер». Среди них были танки, ракетные установки, грузовики и легковые автомобили, отмечает канал. По данным Baza, с юга на столицу направлялись четыре колоны. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Кроме того, Baza сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» сбили два вертолета и самолет в Воронежской области. По информации канала, погибли четыре человека. В Минобороны РФ не комментировали это сообщение.
Как рассказала военкор Первого канала Ирина Куксенкова, одним из сбитых летательных аппаратов оказался Ил-22, на борту которого находились 10 человек. Минобороны России не комментировало эту информацию.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности страны из-за попытки вооруженного мятежа в России. Он поручил государственным органам подготовиться к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций в стране и на границе, а также одобрил правительственный план действий.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с секретарем Совбеза Японии Такэо Акибой и обсудил ситуацию в РФ после попытки мятежа. Стороны подтвердили желание оставаться в тесном взаимодействии.
Произошедшие 24 июня события в России вызвали обеспокоенность в НАТО по поводу возможного ядерного инцидента, пишет итальянская La Repubblica. Издание отмечает, что между Альянсом и Минобороны РФ состоялись «неформальные контакты» по данному вопросу.
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, американские разведслужбы знали о готовящемся в России мятеже. По данным издания, Белый дом еще в середине июня получил соответствующие сведения, однако публично эта информация не разглашалась.
Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил бойцов спецподразделения «Ахмат», которые 24 июня были отправлены в Ростов-на-Дону. По его мнению, любая самодеятельность в российском городе могла привести к большому количеству смертей.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать по закону, учитывая их заслуги в зоне СВО. По его мнению, вагнеровцы, не имеющие отношения к попытке мятежа, смогут заключить контракт с Минобороны России. Те, кто имел отношение к мятежу, отправятся по домам.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли Горловку из реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинские войска дважды открывали огонь по Донецку, добавили в СЦКК. О жертвах и разрушениях в организации не рассказали.
Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские военные обстреляли территорию сахарного завода в Курской области. По информации канала, всего ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.
Также SHOT сообщил, что российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника в небе над Курском. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны России не комментировало данную информацию.
О работе ПВО также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник был замечен и уничтожен в небе над селом Долгим Валуйского городского округа. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Гладков также рассказал, что жители города Шебекино Белгородской области в скором времени смогут вернуться домой. По его словам, Шебекино долгое время не обстреливается украинскими военными, поэтому ограничительные меры могут быть сняты.
Минобороны России опубликовало видео уничтожения российскими военными укрепрайона ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО. В ведомстве подчеркнули, что позиции украинских военнослужащих, а также их оружие и боеприпасы были разбиты.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что склады боеприпасов ВСУ попали под ракетный обстрел ВС РФ в подконтрольном Киеву городе Запорожье. По его словам, снаряды были подготовлены для наступления украинских войск на Запорожском направлении в зоне СВО.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал бурным потоком сознания заявления президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского о «ядерной угрозе» РФ. Министр сказал, что не стоит придавать большого значения словам двух политиков, поскольку они «не имеют никакого фундамента».
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять участие в переговорах между Москвой и Киевом. Он также выразил уверенность, что группа переговорщиков со стороны России уже сформирована, но ее состав пока держится в секрете.
Президент России Владимир Путин заявил, что круглосуточно держит на контроле ход проведения военной операции на Украине. Глава государства отметил, что с этого начинается его день и этим же заканчивается.
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