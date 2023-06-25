В Киеве допустили участие Лукашенко в переговорах между Украиной и Россией Секретарь СНБО Данилов: в переговорах между РФ и Украиной может принять участие Лукашенко

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять участие в переговорах между Москвой и Киевом, предположил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он также выразил уверенность, что группа переговорщиков со стороны России уже сформирована, но ее состав пока держится в секрете.

Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко, — написал Данилов.

В середине июня Лукашенко высказал предположение о том, что конфликт на Украине может закончиться в скором времени. Он заявил, что к этому есть серьезные предпосылки, но суть их не раскрыл.

Ранее белорусский лидер рассказал, что в ходе переговоров между российской и украинской делегациями, которые велись в Минске в прошлом году, Москва была готова заключить с Украиной договор на невыгодных для себя условиях. По его словам, если бы сейчас российская сторона прочитала проект того соглашения, то «сошла бы сума». При этом Лукашенко отметил, что как только РФ согласилась мирные инициативы, проект договора был «выброшен в корзину».