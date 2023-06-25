Минобороны России показало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ возле Купянска

Фото: МО Украины

Минобороны России опубликовало видео уничтожения российскими военными укрепрайона ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО. В ведомстве подчеркнули, что позиции украинских военнослужащих, а также их оружие и боеприпасы были разбиты.

После обнаружения укрепрайона с боевиками ВСУ и запасами боеприпасов по нему был нанесён удар высокоточным оружием. Позиции боевиков ВСУ, вооружение и боеприпасы полностью уничтожены, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что группировка войск ВС РФ «Восток» успешно справилась с атаками ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне СВО. Руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов уточнил, что в ходе столкновений украинцы понесли потери в виде личного состава, боевых машин и танка.

До этого сообщалось, что танк группировки «Юг» Вооруженных сил России эффективно нанес удар по целям на Авдеевском направлении. В ходе атаки была уничтожена наблюдательная точка Вооруженных сил Украины вместе с живой силой противника.