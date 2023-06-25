США обсудили с Японией ситуацию с ЧВК «Вагнер» Kyodo: Салливан обсудил с секретарем совбеза Японии ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Помощник президент Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан созвонился с секретарем Совбеза Японии Такэо Акиба и обсудил ситуацию, развернувшуюся вокруг ЧВК «Вагнер» в России, сообщает агентство Kyodo. В ходе диалога стороны подтвердили желание оставаться в тесном взаимодействии.

Кроме этого, в тот же день японский премьер-министр Фумио Кисида принял доклад от министерства иностранных дел страны касательно ситуации в России.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау и обсудил происходящее в России. Госсекретарь в разговоре также поблагодарил польскую сторону за оказываемую Киеву поддержку. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не будет отказываться от поддержки Украины.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.