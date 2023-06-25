Склады с боеприпасами ВСУ обстреляли в Запорожье Рогов сообщил о ракетных ударах по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье

Фото: МО РФ

В подконтрольном Киеву городе Запорожье под ракетный обстрел попали склады боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, снаряды были подготовлены для наступления украинских войск на Запорожском направлении в зоне СВО.

Минувшей ночью нанесены удары тактическими ракетами. На одном из предприятий накрыты склады с боеприпасами, которые были подготовлены боевиками ВСУ для использования в наступлении на Запорожском фронте, — сказал Рогов.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что группировка войск ВС РФ «Восток» успешно справилась с атаками ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне СВО. Руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов уточнил, что в ходе столкновений украинцы понесли потери в виде личного состава, боевых машин и танка.

До этого сообщалось, что танк группировки «Юг» Вооруженных сил России нанес удар по целям на Авдеевском направлении. В ходе атаки была уничтожена наблюдательная точка Вооруженных сил Украины вместе с живой силой противника.