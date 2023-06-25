В Ростовской области сняли все ограничения по перемещению на трассах

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Сняты все ограничения на движение по трассам Ростовской области, сообщили РИА Новости в областном ГУМЧС. Там добавили, что все въезд и выезды в области также открыты.

Движение открыто, — сказали в ведомстве.

Утром 25 июня в Липецкой области вновь начали ходить автобусы. Также губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что в регионе уже восстановлено движение личных авто, а в течение дня возобновится привычная работа транспорта. В Воронежской области автобусы также ходят по расписанию, все автовокзалы работают в штатном режиме, отметили в правительстве региона.

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Ранее ограничения были сняты на автотрассах в Краснодарском крае. При этом на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье и Тульской области они продолжают действовать. Водителям рекомендовали учитывать это при планировании поездок.

В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубе сообщал, что колонна бойцов ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и теперь направляется в свои полевые лагеря.

24 июня пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова сообщала, что въезд в Ростовскую область ограничили со стороны Волгоградской и Воронежской областей, а также Кубани и Ставрополья. Выезд при этом оставался свободным.