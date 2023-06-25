Военкор Первого канала: бойцы ЧВК «Вагнер» сбили Ил-22 под Воронежем Военкор Кусенкова: бойцы «Вагнера» сбили Ил-22 с 10 человеками на борту под Воронежем

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военкор Первого канала Ирина Куксенкова сообщила в Telegram, что бойцы ЧВК «Вагнер» сбили Ил-22 в небе над Воронежской областью. По ее словам, на борту самолета находились 10 человек. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По обновленным данным «Вагнера», под Воронежем сбили не Ил-18, а Ил-22. На борту было 10 человек. Когда [предпринимателя, связанного с ЧВК «Вагнер», Евгения] Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал: «А дурак пэвэошник в колонне все взлетающее сбивал», — говорится в сообщении военкора.

Она подчеркнула, что Пригожин пообещал выплатить компенсацию в размере 50 млн рублей семьям погибших летчиков.

Как сообщал ранее Telegram-канал Baza, помимо Ил-22 бойцы ЧВК «Вагнер» сбили два вертолета в небе над Воронежской областью. По сведениям канала, первый вертолет был уничтожен ранним утром 24 июня у села Елизаветовка Павловского района, второй — несколько часов спустя у села Филоново Богучарского района. Экипажи вертолетов были спасены. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.