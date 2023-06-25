Гладков рассказал о судьбе жителей Шебекино Гладков сообщил, что жители Шебекино в скором времени смогут вернуться домой

Фото: vk.com/gladkov_vv

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Жители города Шебекино Белгородской области в скором времени смогут вернуться домой, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, Шебекино долгое время не обстреливался украинскими военными, а потому ограничительные меры могут быть сняты.

Сегодня с утра проведу совещание по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки. Получив информацию от погранслужбы и от Министерства обороны, если все-таки у нас ситуация стабилизировалась, надеюсь, тогда вернемся к нормальному формату посещения Шебекино жителями города, — написал Гладков.

Он уточнил, что предварительно за последнюю ночь по Белгородской области не было совершено ни одного удара.

Накануне белгородский губернатор сообщил, что в Шебекино произошла атака на промышленное предприятие с помощью беспилотника. По его словам, дрон сбросил бомбу, после чего произошел пожар. Гладков подчеркнул, что в результате атаки пострадавших нет.