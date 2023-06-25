Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов по российской территории и на дальнейшие шаги деэскалации.
Путин и Лукашенко второй раз за 24 июня поговорили по телефону. Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за результат переговоров с Пригожиным.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено. По его словам, бизнесмен покинет Россию и отправится в Белоруссию. Пресс-секретарь российского президента добавил, что посреднические усилия Лукашенко были реализованы с целью избежать кровопролития, внутренней конфронтации и столкновений с непредсказуемыми результатами.
Пригожин сможет уехать в Белоруссию под личную гарантию Путина, отметил также Песков. Он подчеркнул, что глава государства дал слово.
Также пресс-секретарь президента России добавил, что участники ЧВК «Вагнер», причастные к событиям 24 июня в стране, не столкнутся с преследованием. По его словам, в Кремле не забыли их боевые заслуги в прошлом.
Незадолго до этого замглавы Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский заявил, что руководство ЧВК планировало захватить Краснодар. По его словам, большая часть рядовых вагнеровцев не были посвящены в планы командования. Ходаковский добавил, что им сказали о переброске на защиту Белгородской области, из-за чего они были удивлены дальнейшему ходу событий. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Также стало известно, что в ходе попытки мятежа 24 июня один из бойцов ЧВК «Вагнер» открыл стрельбу по входу в здание «Ростелекома» в Ростове-на-Дону. На опубликованном видео видно, что «музыкант», вероятно, пытался прострелить замок, чтобы попасть в помещение. Вблизи места событий находились мирные жители. Услышав звуки выстрелов, ростовчане в панике начали убегать с места происшествия.
Губернатор Курской области Роман Старовойт отказался удалять из соцсетей посты о былых заслугах ЧВК «Вагнер» в ходе СВО. Глава приграничного региона написал в Telegram-канале, что многие посоветовали ему «вычеркнуть» упоминания о вагнеровцах со страниц региональной администрации, но он не станет этого делать.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в действиях зачинщиков вооруженного мятежа прослеживается схема «срежиссированного госпереворота». Он назвал враньем сообщения о невыполнении неких обязательств со стороны Минобороны РФ, «ударах» по тыловым расположениям ЧВК «Вагнер», коррупции чиновников.
В Московской области были введены некоторые ограничения в связи с установленным режимом контртеррористической операции (КТО). Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. До 1 июля в регионе приостановили проведение массовых торжественных, спортивных и других публичных мероприятий.
Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в России в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщается на сайте Белого дома. В разговоре также затронули тему Украины.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с Путиным ситуацию в России, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. Глава кабмина республики отметил, что все события 24 июня — это внутреннее дело страны.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о своем разочаровании в Пригожине. Он написал, что предприниматель поставил свои личные интересы выше преданности и любви к России. Кадыров также добавил, что пытался убедить Пригожина отказаться от своих коммерческих амбиций и не смешивать их с вопросами, имеющими государственное значение.
Ночью 25 июня в городе Шебекино Белгородской области на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар после атаки дрона, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, пожарные уже прибыли на место.
А губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна бойцов ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и теперь направляется в свои полевые лагеря. По словам очевидцев, Пригожин также покинул город вместе с военными подразделениями.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил недоумение и разочарование в связи с тем, что бойцы ЧВК «Вагнер» покинули территорию штаба Южного военного округа и соседние с ним районы. Он отметил, что бойцы частной военной компании почти дошли до Москвы.
Тем временем группировка российских военных «Восток» успешно справилась с атаками ВСУ на двух фронтах: Южно-Донецком и Запорожском. В ходе столкновений украинцы понесли потери в виде личного состава, боевых машин и танка, заявил представитель Минобороны.
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