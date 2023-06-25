Путин простил Пригожина и ЧВК «Вагнер»: новости СВО на утро 25 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов по российской территории и на дальнейшие шаги деэскалации.

Путин и Лукашенко второй раз за 24 июня поговорили по телефону. Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за результат переговоров с Пригожиным.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено. По его словам, бизнесмен покинет Россию и отправится в Белоруссию. Пресс-секретарь российского президента добавил, что посреднические усилия Лукашенко были реализованы с целью избежать кровопролития, внутренней конфронтации и столкновений с непредсказуемыми результатами.

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Пригожин сможет уехать в Белоруссию под личную гарантию Путина, отметил также Песков. Он подчеркнул, что глава государства дал слово.

Также пресс-секретарь президента России добавил, что участники ЧВК «Вагнер», причастные к событиям 24 июня в стране, не столкнутся с преследованием. По его словам, в Кремле не забыли их боевые заслуги в прошлом.

Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин

Незадолго до этого замглавы Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский заявил, что руководство ЧВК планировало захватить Краснодар. По его словам, большая часть рядовых вагнеровцев не были посвящены в планы командования. Ходаковский добавил, что им сказали о переброске на защиту Белгородской области, из-за чего они были удивлены дальнейшему ходу событий. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также стало известно, что в ходе попытки мятежа 24 июня один из бойцов ЧВК «Вагнер» открыл стрельбу по входу в здание «Ростелекома» в Ростове-на-Дону. На опубликованном видео видно, что «музыкант», вероятно, пытался прострелить замок, чтобы попасть в помещение. Вблизи места событий находились мирные жители. Услышав звуки выстрелов, ростовчане в панике начали убегать с места происшествия.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отказался удалять из соцсетей посты о былых заслугах ЧВК «Вагнер» в ходе СВО. Глава приграничного региона написал в Telegram-канале, что многие посоветовали ему «вычеркнуть» упоминания о вагнеровцах со страниц региональной администрации, но он не станет этого делать.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в действиях зачинщиков вооруженного мятежа прослеживается схема «срежиссированного госпереворота». Он назвал враньем сообщения о невыполнении неких обязательств со стороны Минобороны РФ, «ударах» по тыловым расположениям ЧВК «Вагнер», коррупции чиновников.

В Московской области были введены некоторые ограничения в связи с установленным режимом контртеррористической операции (КТО). Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. До 1 июля в регионе приостановили проведение массовых торжественных, спортивных и других публичных мероприятий.

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в России в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщается на сайте Белого дома. В разговоре также затронули тему Украины.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с Путиным ситуацию в России, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. Глава кабмина республики отметил, что все события 24 июня — это внутреннее дело страны.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о своем разочаровании в Пригожине. Он написал, что предприниматель поставил свои личные интересы выше преданности и любви к России. Кадыров также добавил, что пытался убедить Пригожина отказаться от своих коммерческих амбиций и не смешивать их с вопросами, имеющими государственное значение.

Ночью 25 июня в городе Шебекино Белгородской области на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар после атаки дрона, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, пожарные уже прибыли на место.

А губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна бойцов ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и теперь направляется в свои полевые лагеря. По словам очевидцев, Пригожин также покинул город вместе с военными подразделениями.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил недоумение и разочарование в связи с тем, что бойцы ЧВК «Вагнер» покинули территорию штаба Южного военного округа и соседние с ним районы. Он отметил, что бойцы частной военной компании почти дошли до Москвы.

Тем временем группировка российских военных «Восток» успешно справилась с атаками ВСУ на двух фронтах: Южно-Донецком и Запорожском. В ходе столкновений украинцы понесли потери в виде личного состава, боевых машин и танка, заявил представитель Минобороны.

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