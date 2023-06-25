Ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» в России напугала НАТО В НАТО испугались ядерного инцидента из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» в России

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» в России вызвала беспокойство у НАТО – Альянс опасается ядерного инцидента, сообщает итальянская газета La Repubblica. В связи с этим между блоком и Минобороны РФ состоялись «неформальные контакты».

Внимание Альянса акцентировано на почти 1,5 тысячи ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению, отмечает издание. Главной темой этих переговоров стало избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента», пишут авторы со ссылкой на главу Минобороны России Сергея Шойгу, которого называют «самым надежным собеседником». Они также добавили, что Запад поспешил заверить Москву, что его «силы не играют никакой роли в действиях, на которые решаются» мятежники.

Ранее сообщалось, что представители американских властей накануне вели телефонные переговоры с европейскими партнерами, пытаясь устранить опасения из-за ситуации в России. Среди тех, кто связывался с европейскими коллегами, были президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, а также генерал Марк Милли, председатель Совместного комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.