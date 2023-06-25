Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета Безопасности страны из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» в России, сообщает его пресс-служба. В рамках совещания казахский лидер поручил государственным органам быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций в стране и на границе, а также одобрид правительственный план действий.

Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности. <...> Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций. По итогам заседания Совета Безопасности Глава государства одобрил разработанный Правительством Оперативный план действий, — говорится в сообщении.

Токаев подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, и власти страны с тревогой восприняли события, развернувшиеся вокруг ЧВК «Вагнер» в РФ. Казахский лидер заявил, что поддержал позицию Кремля по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности своих граждан.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и на дальнейшие шаги деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.