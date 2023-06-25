На Кубани сняли введенные из-за ЧВК «Вагнер» ограничения на трассах ГИБДД: все ограничения на дорогах Краснодарского края сняты

Фото: Ксения Головкова/РИА Новости

Движение на автотрассах в Краснодарском крае полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале регионального УГИБДД. Накануне ограничения были введены из-за вошедшей в Ростов-на-Дону колонны военной техники и попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

Все ранее введенные ограничения на трассах сняты, — говорится в сообщении ведомства.

24 июня в Московской области частично перекрыли движение на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Ограничения ввели на мостах через реку Оку. Помимо этого, в Воронежской области водителям рекомендовали временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин. Местные власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности населения области.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры направлены на предотвращение возможных терактов, объяснили в комитете. Меры безопасности в ряде регионов были усилены на фоне возбуждения уголовного дела в отношении Пригожина, обвиняемого в попытке организации вооруженного мятежа.