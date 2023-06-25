«Поток сознания»: Лавров о словах Байдена и Зеленского о ядерной угрозе Лавров назвал бурным потоком сознания слова Байдена и Зеленского о «ядерной угрозе» РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров назвал бурным потоком сознания заявления президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского о «ядерной угрозе» РФ. Министр сказал в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным на телеканале «Россия-1», что не стоит придавать большего значения словам двух политиков.

Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит, как, в общем, и другим обозревателям, которые задаются вопросом, как это все истолковывать. Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента, — сказал Лавров.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинское военное командование, возможно, продолжает работы по созданию «грязной» ядерной бомбы. Он предупредил, что ее применение повлечет за собой тяжелые последствия для жителей и экосистемы всей Восточной Европы.

2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких наметок насчет переговоров Москвы и Вашингтона по вопросам стратегической безопасности нет, хотя они «однозначно должны быть». В тот же день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе в формате «пятерки» постоянных членов СБ ООН.