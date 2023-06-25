Воронежский губернатор раскрыл детали выхода ЧВК «Вагнер» из региона Воронежский губернатор Гусев: выход ЧВК «Вагнер» из региона завершается без эксцессов

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Выход бойцов ЧВК «Вагнер» из Воронежской области завершается без эксцессов, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram. Он отметил, что все ограничения будут полностью сняты после окончательного разрешения ситуации.

Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов, — написал Гусев.

24 июня в Московской области частично перекрыли движение на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Ограничения ввели на мостах через реку Оку. Помимо этого, в Воронежской области водителям рекомендовали временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин. Местные власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности населения области.

Утром 25 июня в Липецкой области вновь начали ходить автобусы. Также губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что в регионе уже восстановлено движение личных авто, а в течение дня возобновится привычная работа транспорта. В Воронежской области автобусы также ходят по расписанию, все автовокзалы работают в штатном режиме, отметили в правительстве региона.