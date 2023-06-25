Власти российского региона сообщили о выходе подразделений ЧВК «Вагнер» Липецкие власти сообщили о выходе подразделений ЧВК «Вагнер» из региона

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию Липецкой области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Все действовавшие в регионе ограничения сняты.

Подразделения ЧВК «Вагнер», остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона, — говорится в сообщении.

О присутствии военной техники ЧВК «Вагнер» в Липецкой области накануне днем сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он рассказал о принимаемых мерах для обеспечения безопасности населения и порекомендовал жителям по возможности оставаться в домах и отказаться от поездок на транспорте.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ранее возбужденное уголовное дело против Пригожина будет прекращено. Бизнесмен сможет уехать в Белоруссию под личную гарантию президента России Владимира Путина.