Мэр Ростова оценил ущерб дорогам города от проезда колонн ЧВК «Вагнер» Глава Ростова Логвиненко: ЧВК «Вагнер» повредили 10 000 кв. м. дороги в городе

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Свыше 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна оказались повреждены после прохода военной техники в Ростове-на-Дону, сообщает глава города Алексей Логвиненко в Telegram-канале. По его словам, дороги будут восстановлены в течение ближайших двух дней.

Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м. дорожного полотна. Уже сегодня рабочие бригады приступят к устранению повреждений. Весь объем работ планируется выполнить за два дня, — написал Логвиненко.

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По словам главы регионального центра, больше всего пострадал Буденновский проспект.

Власти Липецкой области, где также проследовали колонны ЧВК «Вагнер», отметили, что разрушения дороги точечные. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора, дороги будут полностью восстановлены до конца дня 26 июня.

В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что колонна бойцов ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и теперь направляется в свои полевые лагеря.

24 июня пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова сообщала, что въезд в Ростовскую область ограничили со стороны Волгоградской и Воронежской областей, а также Кубани и Ставрополья. Выезд при этом оставался свободным.