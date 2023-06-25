В небе над Белгородской областью сбили беспилотник Гладков сообщил о сбитом дроне над селом Долгим

Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над селом Долгим Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. На месте работают экстренные службы.

В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал Гладков.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что в Шебекино произошла атака на промышленное предприятие с помощью беспилотника. По его словам, дрон сбросил бомбу, после чего произошел пожар. Гладков подчеркнул, что в результате атаки пострадавших не было.

22 июня поселок Красный Пахарь в Волоконовском районе Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Крыша и фасад одного из частных домов были посечены осколками, также получили повреждения линия электропередачи и газопровод.

До этого российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В итоге три беспилотника самолетного типа потерпели крушение, уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений нет.