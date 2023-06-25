Движение по трассе М-4 «Дон» полностью восстановили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение на всех участках автодороги М-4 «Дон» производится в штатном режиме, сообщила в Telegram пресс-служба компании «Автодор». Накануне трасса частично была перекрыта из-за прохода колонны военных машин.

Движение по всей М-4 «Дон» идет в штатном режиме, — говорится в сообщении «Автодора».

В Московской области частично перекрывали движение на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Ограничения были введены на мостах через реку Оку. Помимо этого, в Воронежской области водителям рекомендовали временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин.

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры были направлены на предотвращение возможных терактов.

Вечером того же дня бизнесмен Евгений Пригожин согласился остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации ситуации. Колонны частной военной компании покинули регионы страны и направились в полевые лагеря.