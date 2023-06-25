Путин заявил, что круглосуточно держит на контроле ход СВО

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что круглосуточно держит на контроле ход спецоперации. В беседе с журналистом Павлов Зарубиным в эфире телеканала «Россия-1» глава государства отметил, что с этого начинается его день и этим же заканчивается.

Конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается, — подчеркнул Путин.

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Президент в обращении к гражданам 24 июня заявил, что власти жестко ответят на действия тех, кто попытался организовать вооруженный мятеж в стране. Глава государства назвал это ударом в спину и сообщил, что российские войска получили необходимые приказы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов по российской территории и на дальнейшие шаги деэскалации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено. По его словам, бизнесмен покинет Россию и отправится в Белоруссию. Пресс-секретарь российского президента добавил, что посреднические усилия Лукашенко были реализованы с целью избежать кровопролития, внутренней конфронтации и столкновений с непредсказуемыми результатами.