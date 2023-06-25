Baza: на Москву двигалось более тысячи единиц техники ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

К Москве через Воронежскую область двигалось более тысячи единиц техники ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал Baza. Среди них танки, ракетные установки, грузовики и легковые автомобили. По данным канала, с юга на Москву направлялось четыре колоны.

В первой колонне, которая пересекла границу Воронежской области после полуночи 24 июня, насчитывалось около 350 единиц техники. В нее входило девять танков, четыре бронемашины «Тигр», установка «Град», пушка, десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей. Во второй колоне, покинувшей регион около пяти утра, было уже 375 единиц техники. По данным канала, колонна двинулась в сторону города Бутурлиновки — там находится военный аэродром Министерства обороны.



В семь часов утра на территорию Воронежской области заехала третья колонна техники, насчитывающая около 100 единиц. В девять часов утра границу области пересекла четвертая колонна военной техники, общей численностью 212 единиц.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом России Владимиром Путиным он провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что предприниматель согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации ситуации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, вагнеровцам гарантировали безопасность.