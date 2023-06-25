Baza: бойцы ЧВК «Вагнер» сбили два вертолета и самолет под Воронежем

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Telegram-канал Baza сообщает, что бойцы ЧВК «Вагнер» сбили два вертолета и самолет под Воронежской области. По сведениям канала, погибли четыре человека. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как стало известно каналу, первый вертолет был сбит ранним утром 24 июня у села Елизаветовка Павловского района, второй – несколько часов спустя у села Филоново Богучарского района. Экипажи вертолетов были спасены.

По данным Baza, удар по самолету был нанесен в районе села Кантемировка, ракета была запущена с объездной трассы Воронеж–Луганск. По информации канала, три человека погибли при падении самолета, а еще один успел выпрыгнуть, но его парашют не раскрылся.Первоначально Baza сообщала, что был сбит Ан-24, но позднее стало известно, что удар был нанесен по самолету Ил-22.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации.