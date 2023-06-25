В Госдуме рассказали о дальнейшей судьбе бойцов ЧВК «Вагнер» Депутат ГД Соболев: бойцы ЧВК «Вагнер» уйдут домой или на службу в Минобороны

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер»

Бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать по закону, учитывая их заслуги в зоне СВО, заявил «Подъему» член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, вагнеровцы, не имеющие отношения к попытке мятежа в стране, смогут заключить контракт с Минобороны России, а имеющие — отправятся по домам.

Те, кто не принимал участие в непосредственном мятеже, если хотят, заключат контракт с Минобороны и вернутся в зону СВО. Те, которые принимали участие, пока непонятно, что с ними будет, но преследоваться они не будут. <...> Сейчас смотрю: и как бы ничего и не было. Как это будет выглядеть, я не могу сказать, это решение президента. Те, кто принял участие, видимо, будут отправлены по домам. Учитывая их заслуги, преследоваться они не будут, — сказал Соболев.

Он также заявил, что в отношении связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина было прекращено уголовное дело, он уехал в Белоруссию. Депутат предположил, что президент республики Александр Лукашенко вряд ли разрешит организовать частную военную компанию на территории своей страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые одумались и вернулись в места дислокации, смогут подписать контракты с Минобороны.

Вечером 24 июня Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации конфликта. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантировали безопасность.