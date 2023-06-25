В Липецкой и Калужской областях возобновили движение транспорта Власти Липецкой и Калужской областей сообщили о возобновлении движения авто

Власти Липецкой и Калужской областей сообщили о возобновлении движения транспорта в регионе. Так, пресс-служба липецкого правительства рассказала, что движение автомобилей и автобусов в области осуществляется в обычном режиме.

В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала, — говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram также рассказал, что власти региона сняли установленные накануне ограничения для проезда личного транспорта.

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Ранее ограничения были также сняты на автотрассах в Краснодарском крае.

24 июня в Московской области частично перекрыли движение на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Ограничения ввели на мостах через реку Оку. Помимо этого, в Воронежской области водителям рекомендовали временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин. Местные власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности населения области.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры направлены на предотвращение возможных терактов, объяснили в комитете. Меры безопасности в ряде регионов были усилены на фоне возбуждения уголовного дела в отношении связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, обвиняемого в попытке организации вооруженного мятежа.