Лукашенко в воскресенье утром поговорил по телефону с Путиным

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Александр Лукашенко

Утром 25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Как передает «БелТА» пресс-служба Лукашенко, в один день президент говорил с Путиным и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Сегодня утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой, Владимиром Путиным, — передает заявили в пресс-службе.

Лукашенко и Путин ранее созванивались вечером 25 июня, когда первый договорился с бизнесменом Евгением Пригожиным об условиях, при которых он выведет отряды ЧВК «Вагнер» из городов России. В результате ЧВК развернулись в полевые лагеря, а Пригожин вместе с Лукашенко отбыл в Белоруссию. Уголовное дело о вооруженном мятеже в отношении него было прекращено.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Лукашенко может стать переговорщиком в мирном урегулировании украинского конфликта. Он также выразил уверенность, что группа переговорщиков со стороны России уже сформирована, но ее состав пока держится в секрете.