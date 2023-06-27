Лукашенко принял близко к сердцу попытку мятежа в России Лукашенко было больно наблюдать за событиями в России, поскольку отечество одно

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону, военная техника бойцов ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции признался, что воспринял близко к сердцу попытку мятежа в России. По его словам, которые цитирует БелТА, 24 июня он отдал распоряжение привести армию республики в состояние боевой готовности. Глава государства отметил, что уже более 30 лет готовится к войне, а потому граждане Белоруссии сейчас живут под мирным небом.

Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно. <...> Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность, — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер выразил мнение, что цветные революции не происходят в стране без причин. По его словам, во время попытки мятежа в России белорусские оппозиционеры захотели реализовать подобный сценарий на территории республики, однако у них ничего не вышло.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что попытка мятежа в стране в любом случае была бы подавлена. По словам главы государства, произошедшее играло на руку врагам России, которые хотели бы, чтобы «солдаты стреляли друг в друга».

В ходе обращения Путин поблагодарил сотрудников силовых структур за их действия в ходе конфликта, Лукашенко — за содействие в переговорах, российский народ — за стойкость.