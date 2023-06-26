Командир «Ахмата» рассказал об опасном сближении с бойцами ЧВК «Вагнер» Алаудинов: «Ахмат» был в 500 метрах от бойцов ЧВК «Вагнер», но не получил приказ действовать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подразделения спецотряда быстрого реагирования «Ахмат», направленные 24 июня в Ростов-на-Дону, находились в 500–700 метрах от бойцов ЧВК «Вагнер», однако не начинали активных действий без дополнительного приказа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецподразделения Апти Алаудинов.

Некоторые наши подразделения находились буквально в 500–700 метрах от бойцов подразделения «Вагнер». Мы непосредственно расположились в Большом Логе и направили наших разведчиков, чтобы они разведали все точки, где дислоцируются подразделения мятежников, — сказал он.

Алаудинов добавил, что спецназовцы были готовы к любому исходу событий и выполнили бы любой приказ. Однако руководство Минобороны попросило бойцов не вступать в столкновения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил бойцов спецподразделения «Ахмат», которые 24 июня были отправлены в Ростов-на-Дону. По его мнению, любая самодеятельность в российском городе могла привести к большому количеству смертей.

При этом Кадыров назвал попытку мятежа гнусным предательством и ножом в спину. По его словам, подобным действиям не может быть никакого оправдания.