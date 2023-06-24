«Нож в спину»: Кадыров назвал попытку мятежа гнусным предательством Кадыров назвал происходящее в России настоящим военным мятежом

Фото: Анатолий Карбинов/news.ru

Происходящие в России события являются настоящим военным мятежом и ножом в спину, так глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на действия бойцов ЧВК «Вагнер» и связанного с ней бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, в настоящий момент всем силовым структурам и гражданскому населению необходимо сплотиться вокруг президента страны. Кадыров убежден, что происходящее является не ультиматумом Министерству обороны, а вызовом государству.

Ночь выдалась сложной и перелеты не дали времени озвучить тут мою позицию по поводу этого гнусного предательства! Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж! — написал глава Чечни.

24 июня в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина, которому вменяют попытку организации вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили, что со стороны Пригожина прозвучали заявления, которые фактически являются призывами к началу гражданскому конфликта в России.

Президент РФ Владимир Путин 24 июня в своем обращении к гражданам пообещал, что власти жестко ответят на действия тех, кто пытается устроить мятеж. Путин подчеркнул, что любая внутренняя смута представляет смертельную угрозу для российской государственности и нации.