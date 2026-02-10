HIMARS в Белгороде, 14 погибших, гибель «Скалы»: ВСУ атакуют РФ 10 февраля

За прошедшие сутки над Россией сбили 39 украинских беспилотников. Белгород подвергся обстрелу из установки РСЗО HIMARS. В Херсонской области семь человек получили ранения в результате ударов противника. Курская область 32 раза за день оказалась под огнем артиллерии. Суд Херсона приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 40 украинских БПЛА ликвидировали над регионами РФ за сутки

За прошедшие сутки над российскими регионами были ликвидированы 39 украинских беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 08:00 до 17:00 дежурные средства ПВО уничтожили 13 БПЛА самолетного типа. По данным военного ведомства, по четыре дрона сбили над Белгородской и Калужской областями, три — над Тульской, по одному — над Брянской и Орловской.

Силы ПВО также нейтрализовали 20 беспилотников самолетного типа с 17:00 до 23:00, уточнили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что в этот период больше всего БПЛА было перехвачено над Брянской областью — 12. Еще пять дронов уничтожили над Курской областью, три — над акваторией Азовского моря.

Кроме того, шесть украинских беспилотников были перехвачены над регионами России в ночь на 10 февраля. Три БПЛА сбили над Белгородской областью, два — над Астраханской, один — над Курской, уточнили в военном ведомстве.

В Белгороде появилась воронка после падения ракеты HIMARS

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что на территории одного из предприятий в промзоне Белгорода образовалась воронка от боеприпаса. Он предположил, что выстрел был произведен из установки РСЗО HIMARS.

«Место сейчас оцеплено сотрудниками МВД, его обследуют саперы Минобороны РФ, „БАРС-Белгород“ и МЧС», — написал Гладков.

Губернатор также отметил, что в Белгороде продолжатся веерные отключения электричества. По его словам, они будут происходить в течение ближайших дней в Ракитянском, Ивнянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Корочанском, Прохоровском, Белгородском районах, а также в Белгороде и Яковлевском округе.

«Составить график невозможно, веерные отключения исходят из того объема нагрузки, который в текущий момент времени наблюдается энергетиками. И для того чтобы спасти всю систему, происходят отключения», — написал Гладков.

Он подчеркнул, что электричество будет отсутствовать в среднем от двух до четырех часов. Глава региона также выразил надежду, что в ближайшее время отключений будет меньше.

Гладков также сообщил, что в поселке Чапаевский Грайворонского округа был ранен мирный житель в результате атаки беспилотника ВСУ.

«В результате детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения живота, рук и ног. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — сообщил глава региона.

Он отметил, что пострадавшего прооперировали. В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Семь мирных жителей были ранены в результате атак ВСУ в Херсонской области

Семь мирных жителей Херсонской области пострадали за прошедшие сутки в результате ударов ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

«В Алешках атаки беспилотников по жилым домам привели к ранению женщины 1951 года рождения и мужчины 1957 года рождения. В Каховке в результате обстрела пострадали 42-летняя женщина и 32-летний мужчина. В Голой Пристани ранения получил мужчина 1952 года рождения», — написал он.

По данным главы региона, БПЛА ударил по машине на дороге между Малокаховкой и Таврийском, в результате чего пострадали 82-летняя женщина и 68-летний мужчина. Сальдо отметил, что все раненые были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

«Кроме того, противник вел артиллерийские обстрелы Казачьих Лагерей, Кардашинки, Нечаево, Новой Каховки, Песчановки, Саг, Солонцов и Старой Збурьевки. Атакам БПЛА подверглись Виноградово, Гладковка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Костогрызово, Каховка, Нечаево, Новая Збурьевка, Песчановка, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Солонцы, Старая Збурьевка и Таврийск», — подчеркнул он.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения о последствиях атак ВСУ на Херсонскую область.

Губернатор также заявил, что Херсонский областной суд вынес приговор 45-летней жительнице региона Елене Косенко по делу о шпионаже. Женщину обвиняли в том, что в 2024 году она собирала данные о расположении российской военной техники и личного состава, после чего передавала их ВСУ через мессенджер.

«С учетом позиции прокуратуры суд назначил наказание 10 лет лишения свободы», — резюмировал Сальдо.

ВСУ 32 раза за сутки обстреляли из артиллерии Курскую область

В Курской области за прошедшие сутки сбили 31 беспилотник ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что БПЛА 14 раз сбросили взрывные устройства.

«32 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Погибших и пострадавших нет», — написал Хинштейн.

Он добавил, что в результате атаки на трассе Крупец — Рыльск был полностью уничтожен автомобиль. В Рыльске были повреждены фасад, остекление, двери в магазине и машина. В поселке Хомутовка обломками посекло два окна в здании администрации района и автомобиль, уточнил губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Курскую область.

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области

Мирный житель Брянской области получил ранения в результате удара БПЛА ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его данным, дроны атаковали машину на автодороге вблизи села Подывотье Севского района.

«В результате целенаправленного удара FPV-дронами по гражданскому автомобилю ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Он уточнил, что машина была полностью уничтожена. По данным губернатора, за прошедшие сутки на Брянскую область совершили налет 40 БПЛА самолетного типа. В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на регион.

За неделю жертвами ударов ВСУ стали 14 гражданских в РФ

За минувшую неделю в результате обстрелов ВСУ погибли 14 мирных жителей РФ, еще 113 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. По его словам, среди пострадавших — девять детей, самому младшему из них — пять месяцев.

Дипломат подчеркнул, что чаще всего причиной гибели или ранения людей становились атаки беспилотников. За неделю от них пострадали 92 человека, что составляет около 72% от общего числа. Кроме того, в нескольких регионах мирные жители подорвались на взрывных устройствах.

Солдаты ВСУ массово гибнут в зоне СВО

Взвод элитного полка ВСУ «Скала» был ликвидирован в Днепропетровской области после отключения спутниковой связи Starlink, сообщил источник в силовых структурах РФ.

«Они исчезли», — отметил он.

На Константиновском направлении два бойца бригады спецназначения украинской группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) покончили с собой, заявил командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Моздок. По его словам, они оказались под огнем с двух сторон.

«Ситуация у них была безысходная. По радиоперехвату [узнали]: сначала первый совершил самоубийство, потом второй», — отметил он.

