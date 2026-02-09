Эвакуация в Белгороде, 1100 БПЛА, обстрел ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 9 февраля

В течение недели ВСУ выпустили по России почти 1100 БПЛА. В Белгороде около 100 тыс. человек остались без водоснабжения. Запорожская АЭС находится под огнем противника. Украинские солдаты ударили по рынку в Каховке Херсонской области. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

За неделю над Россией сбили 1100 украинских БПЛА

За прошедшие сутки над Россией были нейтрализованы 73 украинских беспилотника. Как рассказали в Минобороны РФ, в период с 08:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона самолетного типа. По данным ведомства, два БПЛА ликвидировали над Брянской областью, по одному — над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

В ночь на 9 февраля российские силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, атаки ВСУ были отражены в восьми регионах.

В министерстве отметили, что больше всего целей БПЛА в Курской области — 28. Еще 27 дронов ликвидировали над Брянской областью, пять — над Белгородской, три — над Тульской. По два беспилотника уничтожили над Орловской и Калужской областями, по одному — над Астраханской и Воронежской.

В Минобороны уточнили, что за прошедшую неделю ВСУ попытались атаковать РФ с помощью 1096 БПЛА. Наибольшее количество дронов было сбито 2 и 5 февраля — 202 и 381 единица соответственно.

В Белгороде около 100 тыс. человек остались без воды из-за обстрелов ВСУ

В Белгороде из-за нападений ВСУ произошло аварийное отключение электроэнергии на водозаборах — около 100 тыс. жителей остались без воды, сообщил мэр города Валентин Демидов. Он уточнил, что работа двух насосов остановилась из-за скачков напряжения, вызванных атаками противника.

Впоследствии мэр отметил, что водоснабжение было налажено для 15 тыс. человек. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что ремонтные работы продолжаются, к теплоснабжению осталось подключить 61 дом.

Он также объявил, что в городе была организована временная эвакуация детей от 11 лет в другие регионы, включая Крым.

«Если у вас дети школьного возраста, вы оставляете, как и в 2024–2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы — в те места, которые уже привычны», — написал Гладков.

Он добавил, что каждая семья принимает решение о временном переезде в другие регионы самостоятельно и добровольно.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

Противник семь раз обстрелял Белгородскую область

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Гладков сообщил в Telegram-канале, что регион подвергся ударам 50 БПЛА за сутки. Кроме того, противник выпустил по населенным пунктам 23 боеприпаса в ходе семи обстрелов.

«В селе Березовка повреждена линия электропередачи. Часть жителей села временно остается без электроэнергии», — уточнил Гладков.

Он добавил, что в городе Грайвороне были повреждены одна квартира в многоэтажке, два частных дома, автомобиль пожарно-спасательной части и четыре машины. По его словам, в селе Мешковом получил повреждения социальный объект, а в Козьмодемьяновке был уничтожен частный дом, а также была перебита линия электропередачи.

«В селе Ржевка поврежден объект инфраструктуры. Часть жителей села временно остается без электроэнергии», — отметил губернатор.

В Минобороны ситуацию не комментировали.

Запорожская АЭС находится под огнем ВСУ

В районе Запорожской атомной электростанции по-прежнему сохраняется напряженная ситуация из-за атак ВСУ, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, удары украинской армии не прекращаются.

«Исключение составляли периоды объявленной „тишины“, которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ», — заявила Яшина.

В Запорожской области в ходе ремонтных работ были отключены от электроснабжения 3476 абонентов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, большинство пострадавших находятся в Бердянске — 3388 абонентов. Кроме того, электричество отключено в Васильевке и в селе Осипенко.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры», — сказал Балицкий.

ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области

В Херсонской области за сутки пострадали три человека из-за атак ВСУ, заявил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«В Каховке противник обстрелял местный рынок. Ранения получили мужчины 1978 и 1987 годов рождения и женщина 1983 года рождения. Один из пострадавших госпитализирован в Каховскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями», — написал он.

Губернатор также сообщил, что в Новой Каховке осколками посекло здание городской больницы, выбиты окна. В селе Раденск Алешкинского округа загорелся жилой дом. В результате ударов противника в селе Гладковка был поврежден микроавтобус, сказал Сальдо.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Херсонщину.

ВСУ провалили контратаку в Харьковской области

Солдаты ВСУ попытались восстановить свои позиции около Чугуновки Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах. Однако попытка контратаки была отражена ВС РФ, уточнил источник.

«В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство. Населенный пункт под контролем ВС РФ», — подчеркнули в силовых структурах.

Один из обвиняемых в покушении на генерала Алексеева признал вину

Виктор Васин, обвиняемый в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, на допросе в ФСБ признал свою причастность к подготовке нападения. Мужчина сообщил, что помогал своему знакомому Любомиру Корбе, который прибыл в Москву по заданию украинских спецслужб, и раскаивается в своих действиях.

«Он (Корба. — NEWS.ru) обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья, конспиративной квартиры и приобретении проездных документов в Москве», — добавил Васин.

В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что Служба безопасности Украины завербовала Корбу в августе 2025 года в Тернополе. После этого он прошел курс стрельбы на полигоне в Киеве. За убийство Алексеева ему пообещали заплатить $30 тыс. По данным ведомства, после покушения Корба должен был улететь в Румынию из Дубая, но его задержали.

Суд санкционировал арест подозреваемого. Следователи установили еще одного соучастника покушения — это выехавшая на Украину Зинаида Серебрицкая.

По данным следствия, покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме в Москве. Генерал был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

