Министерство обороны России предложило утвердить новый перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов в Балтийском море. Таким образом, может измениться линия госграницы в районах Ленинградской и Калининградской областей. Проект постановления правительства появился на Федеральном портале нормативных правовых актов, но впоследствии был удален.

Как ожидается, в случае принятия документа будет признан недействительным раздел «Балтийское море» в перечне географических координат точек, определявших положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа у материкового побережья и островов Балтийского и Черного морей, а также Северного Ледовитого океана. Он был одобрен постановлением Совета министров СССР от 15 января 1985 года.

В перечне указаны точки в Финском и Гданьском заливах, на границах РФ с Эстонией и Польшей — рядом с Ленинградской и Калининградской областями.

Из документа Минобороны следует, что прямые исходные линии России в Финском заливе не замыкаются на территорию страны, что не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод. В пояснении к проекту говорится о том, что принятые географические координаты точек в свое время определили по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленным по материалам середины XX века. По этой причине они не соответствуют «современной географической обстановке». Документ об уточнении границ находится на стадии подготовки. Как ожидается, он вступит в силу в январе 2025 года.

Уровень конфронтации в регионе требует от ведомств шагов для обеспечения безопасности России, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что предложение Минобороны об обновлении координат границ на Балтике не имеет политической подоплеки.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев пояснил NEWS.ru, что необходимо утвердить новые границы прилежащей зоны материкового побережья и островов РФ в Балтийском море. «В этой территориальной зоне отсутствует система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также у побережья Калининградской области в районе городов Балтийск и Зеленоградск», — уточнил сенатор.

По его словам, «Минобороны предлагает утвердить перечень координат точек, что приведет к изменению линии государственной границы в районе Калининградской области».

«Россия не планирует пересматривать линию государственной границы на Балтике, а все мероприятия предлагается осуществлять в рамках Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — уточнил Бондарев.

Военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что «намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы РФ не было и нет».

Эта инициатива военного ведомства нужна для более удобной доставки грузов в Калининград, считает капитан I ранга Константин Сивков.

«Цель инициативы Минобороны очень простая — обеспечить благоприятные условия для транзита грузов в Калининградскую область. Совершенно прозрачная задача. Необходимо также создать благоприятные условия для действий нашего флота на случай боевых действий. Мы имеем полное право корректировать границы. Но важно понимать, что Россия этими действиями не предъявляет территориальных претензий странам НАТО на Балтике», — объяснил NEWS.ru Сивков.

Проект документа об уточнении границ исчез с Федерального портала нормативных правовых актов из-за сверки данных картографами, пояснили в Госдуме. «Это работа картографов в связи с естественным изменением береговой линии. Это предусмотрено документами международного права. Убрали для уточнения своей информации, вернут», — заявил RTVI депутат Госдумы Евгений Федоров.

Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич считает, что документ Минобороны в наибольшей степени касается рубежей Эстонии.

«Морские границы, особенно в небольших окраинных морях, отсчитываются от сухопутных. У России есть граница с Финляндией в Финском заливе, с Литвой и Польшей — в Балтийском море. У нас нет территориальных споров с этими странами. При этом у РФ нет договора с Эстонией о сухопутной границе, поэтому и морская граница в Финском, конкретнее в расположенном рядом Нарвском заливе, отсутствует с юридической точки зрения», — сказал эксперт NEWS.ru.

Межевич уточнил, что эстонцы проводят морскую границу от сухопутной советской границы 1920 года, а Россия — от административной границы РСФСР, о которой де-факто объявила в 1994-м после неудачных переговоров с Таллином.

«Между этими границами — огромная водная гладь, чувствительная в военном плане акватория, через которую, в частности, пролегают воздушный и морской коридоры из Петербурга в Калининград», — рассказал он.

В частности, указал профессор, есть разногласия по разграничению, например, между эстонским островом Вайндло и российскими Малым Тютерсом и Большим Тютерсом. «В нормальных условиях, когда между государствами есть договоренности, таких проблем не бывает», — добавил эксперт.

В федеральном законе «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» указано, что система прямых исходных линий соединяет пункты естественного входа в залив между островами и материком, исторически принадлежащими РФ. Межевич подчеркнул, что в Нарвском заливе такая линия проходит от сухопутной границы России и Эстонии (между Нарвой и Ивангородом) до точки, расположенной восточнее Вайндло, западнее Большого Тютерса.

«Мы с эстонскими коллегами 30 лет назад пытались определить эту линию и эти точки, но так ни к чему и не пришли. Теперь Минобороны намерено зафиксировать их в одностороннем порядке», — уточнил Межевич.

Болезненнее всего на проект документа Минобороны отреагировал Вильнюс. В МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах России в республике Александра Елкина для «уточнения координат госграниц РФ на Балтике» и начали согласовывать ответ с партнерами. Действия Москвы «следует рассматривать как преднамеренную, целенаправленную, нарастающую провокацию с целью запугивания соседних государств и их обществ», заявили в Вильнюсе. В Литве отметили, что «политика России угрожает безопасности соседних государств и Европы в целом».

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что проект Минобороны РФ — это попытка «посеять путаницу». При этом министр отметил, что Таллин «сохраняет хладнокровие».

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press