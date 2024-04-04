НАТО может ударить по Санкт-Петербургу: как Финляндию готовят к войне с РФ

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Британское издание Express сообщило, что приграничный финский город Ивало может стать «горячей точкой» конфликта НАТО и России. Сейчас Хельсинки активно наращивает боевой потенциал и участвует в программах Альянса. Готовит ли НАТО Финляндию к войне с Россией и какими методами — в материале NEWS.ru.

Почему именно Ивало, что это за город?

Финский город Ивало расположен в десятках километров от России. По словам британских журналистов, в этом населенном пункте находится одна из самых близких к России военных баз НАТО — «Арктическая Спарта». Еще несколько объектов Альянса располагаются в Латвии, Норвегии и Эстонии.

Ссылаясь на слова бывшего генерала ВС Финляндии депутата Пекки Тувери, издание написало, что у Хельсинки есть «невероятные возможности защитить себя от военной атаки».

«Да, у нас длинная граница с Россией, но нужно помнить, что более 80% этой границы — дикая природа. Я уверен, что Россия потерпит неудачу при нападении на Финляндию. Каждый маршрут, который можно использовать, чтобы попасть в страну, мы защищаем. Российские линии связи и логистические линии невозможно защитить, у нас есть превосходство на земле и в воздухе», — высказал мнение Тувери.

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Силы обороны Финляндии

Как сотрудничают Финляндия и НАТО

Финляндию приняли в НАТО ровно год назад, 4 апреля 2023-го. Хельсинки отправил заявку на членство в организации после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Сейчас финны активно интегрируются в Альянс. В декабре 2023 года они подписали соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны (DCA), которое предусматривает передачу Штатам 15 военных объектов на финской территории. В их числе штаб-квартира пограничной службы, пять военных хранилищ и четыре базы ВВС: Рованиеми, Ювяскюля — Таккакоски, Тампере — Пиркала и Куопио — Риссала,.

Кроме того, по данным Defense News, в городе Эспоо появятся два исследовательских центра, которые будут заниматься развитием квантовых и космических технологий, а также проектами в сфере кибербезопасности.

В Оулу начнут тестировать сеть 6G и разместят IT-акселератор. Все центры будут открыты в рамках программы НАТО Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, направленной на разработку и внедрение новых технологий двойного назначения. Хельсинки также удвоит производство артиллерийских и минометных боеприпасов — на это выделят более $130 млн.

После вступления Финляндии в НАТО ее власти закрыли контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией. В Хельсинки объяснили, что это решение было принято из-за потока российских нелегальных мигрантов. Однако глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru предположил, что у финнов могут быть совсем иные мотивы.

«Все это может быть также ширмой для усиления американского присутствия под „зонтиком“ НАТО вблизи российских рубежей. Если так произойдет, нам есть чем ответить — адекватно и соразмерно», — высказал мнение он.

Фото: Lance Cpl. Christian Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press Силы обороны Финляндии

Что о действиях Финляндии говорят в РФ

Говоря о вступлении Финляндии в НАТО, президент России Владимир Путин назвал шаг Хельсинки бессмысленным. Он отметил, что ранее Москва не представляла никакой опасности для соседей. По словам российского лидера, в ответ на расширение Альянса в приграничных районах появятся войска и системы поражения ВС РФ.

Депутат Госдумы Алексей Говырин не считает, что Россия представляет угрозу для Финляндии. По его словам, упомянутый в статье британцев Ивало — дачный поселок, где люди ведут размеренную загородную жизнь.

«То, что сейчас людей заставляют бежать с приграничных с Россией территорий, явно негативно влияет на финнов. Подобная дезинформация — лишь игра на нервах людей, которые и без того склонны к спонтанным неврозам и ранимы душой», — считает депутат.

Член комитета ГД по обороне Виктор Соболев согласился с Говыриным. Он отметил, что подобные заявления в СМИ — это активная информационная подготовка жителей ЕС к конфликту с Россией.

«То есть Европа в принципе готовится к войне с Россией. Идет фашизация Европы. Для фашистов главное — найти врага, а он у них извечен. Это Россия. Наполеон собрал в XIX веке всю Европу и пошел на нас, и Гитлер собрал в XX веке всю Европу. Сейчас они уже объединены. И вот эти действия, эти высказывания — они говорят о том, что Европа опять готовится к войне с Россией», — полагает депутат.

Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Есть ли угроза для России

Военный эксперт капитан III ранга запаса Максим Климов прогнозирует, что ситуация на северной границе России продолжит накаляться в будущем. Эксперт назвал возможную угрозу РФ со стороны Запада.

«Финляндия сейчас — это резерв для переброски частей НАТО на северное направление, откуда может быть нанесен удар по одному из главных промышленных центров России — Санкт-Петербургу. Учитывая соотношение сил России и НАТО, единственный способ решения возможного конфликта — применение ядерного оружия», — считает Климов.

По его мнению, в таком случае России необходимо запланировать ядерные операции, в том числе в отношении Финляндии. Как добавил Климов, соседняя страна должна понимать: если влезла в большую игру, то должна нести и соответствующую ответственность. Подобные жесткие действия могут способствовать стабилизации ситуации, высказал точку зрения собеседник NEWS.ru.

По мнению Соболева, Россия уже реагирует на все действия НАТО в достаточной мере. «Мы увеличиваем численность нашей армии. Мы создали два новых военных округа — Ленинградский и Московский. Мы переводим нашу оргштатную структуру на дивизионную систему. Мы много делаем, чтобы восстановить в полном объеме наш оборонно-промышленный комплекс», — заключил он.

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