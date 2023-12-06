В Госдуме пообещали соразмерный ответ на действия Финляндии Слуцкий — для NEWS.ru: Москва ответит Хельсинки адекватно в случае усиления НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если американцы усилят свое присутствие вблизи российских рубежей, то Москва ответит адекватно и соразмерно, заявил NEWS.ru глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, у российской стороны есть все возможности для соответствующей реакции.

Конечно, власти Финляндии последовательно нагнетают обстановку на границе, говоря о какой-то вымышленной российской угрозе. С этим связаны последние решения по закрытию пограничных переходов. Но все это может быть также ширмой для усиления американского присутствия под «зонтиком» НАТО вблизи российских рубежей. Если так произойдет, нам есть чем ответить — адекватно и соразмерно, — заявил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии планируют в ближайшее время подписать с США двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. По информации в СМИ, документ определяет порядок действий американских войск на территории финского государства. Документ даст право Конгрессу США инвестировать в военную инфраструктуру Финляндии, а также позволит американской армии занимать определенные финские территории дольше, чем это предполагается при военных учениях.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США используют любую возможность для дестабилизации России. По его мнению, Вашингтону понадобилась Финляндия, чтобы у НАТО было больше возможности угрожать стратегическим объектам на территории РФ.