Финляндию предупредили о жестком ответе РФ при отправке войск на Украину Депутат Соболев: Финляндия готовит население к прямому столкновению с Россией

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Войска егерского полка UTJR во время учений

Заявлениями об отправке войск на Украину Финляндия постепенно готовит свое население к прямому столкновению с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, против РФ уже давно ведется информационная война и страна должна по максимуму использовать время, оставшееся до вооруженного конфликта. Тогда Россия сможет делом показать, какими последствиями оборачиваются угрозы в ее адрес, добавил депутат.

Западная элита постепенно будет продвигать эту идею. Ранее я уже отмечал, что своими заявлениями об отправке войск на Украину они готовят свое население к прямому столкновению с Россией в будущем. <...> Вместо того чтобы уподобляться им, нам необходимо по максимуму использовать время, что у нас есть, и восстанавливать вооруженные силы. Не словами, а делом мы покажем им, что значит угрожать России, — заявил Соболев.

Он указал, что информационную войну против РФ ведут не отдельные страны, а весь Запад. Так, например, в Италии разрешили использовать фашистское приветствие, затем последовали заявления президента Франции Эммануэля Макрона, призывы переводить Европу на военные рельсы. Около границ РФ постоянно проводятся военные учения, и армия для противостояния с Россией уже полностью собрана, уверен депутат.

Ранее в МИД Финляндии заявили, что на сегодняшний день страна не видит необходимости в отправке войск на Украину. При этом там не исключили, что такое решение может быть принято в долгосрочной перспективе.