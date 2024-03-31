МИД Финляндии ответил, отправит ли страна войска на Украину Глава МИД Финляндии Валтонен допустила отправку войск на Украину

Фото: Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты финской армии выстраиваются в очередь на военный парад в День флага Сил обороны Финляндии

На сегодняшний день Финляндия не видит необходимости в отправке войск на Украину, заявила в интервью британской газете Financial Times министр иностранных дел страны Элина Валтонен. При этом глава ведомства не исключила, что такое решение может быть принято в долгосрочной перспективе.

Сейчас не время отправлять войска [на Украину], и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать, — заявила Валтонен.

Министр также отметила, что на Западе не могут предсказать, к чему приведет конфликт и что произойдет в будущем. По этой причине Валтонен считает, что не нужно «раскрывать все карты».

В беседе с газетой министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна признал, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину «пробудили лидеров Европы». Однако он уверен, что безопаснее помогать ВСУ оружием и финансами, а не отправлять войска.

Ранее бывший начальник главного военного штаба Евросоюза Жан-Поль Перрюш заявил, что Макрону следует подумать об ответе России в случае отправки войск на Украину. Он отметил, что слова французского лидера были направлены на опровержение слов западных политиков.