Во Франции призвали Макрона еще раз подумать об отправке войск на Украину LCI: Макрон не подумал об ответе России в случае отправки войск на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон должен подумать об ответе России в случае отправки французских войск на Украину, заявил бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш в эфире телеканала LCI. Он добавил, что заявления Макрона были направлены на опровержение слов западных политиков о невозможности отправки солдат на Украину.

[Планы] вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь, — сообщил Перрюш.

Ранее Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы РФ не победила в конфликте на Украине. Как отметил президент Франции, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. В Кремле констатировали, что при таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным.

Ранее президент Франции заявил о готовности страны отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, подчеркнул он. В то же время Париж не ведет войну с РФ или народом государства, добавил Макрон.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что Макрон давно отправляет кадровых военных на Украину. По его словам, готовность Парижа в случае необходимости официально разместить подразделения вооруженных сил Пятой республики на Украине вызывает только смех.