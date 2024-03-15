Стало известно, после каких слов Макрона в Госдуме расхохотались Депутат Журавлев: Макрон рискует увидеть марш российских войск в центре Парижа

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон давно отправляет кадровых военных на Украину, предположил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, готовность Парижа в случае необходимости официально разместить подразделения вооруженных сил Пятой республики на Украине вызывает только смех.

Макрон, очевидно, возомнил себя вторым Наполеоном, но, к сожалению, позабыл о судьбе императора, который тоже пытался против России воевать. А по поводу непосредственной отправки войск на Украину, а уж тем более в Россию, ответ может быть только один, который дал наш министр иностранных дел Лавров. Ха-ха-ха. Смешно. Добро пожаловать, «макронники». Мы давно не маршировали по Елисейским полям. Но, похоже, время настало, — заявил Журавлев.

Ранее Макрон сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение последних месяцев прошло совсем не так, как ожидалось. По его словам, сейчас для Киева на фронте сформировалась сложная ситуация. ВС РФ также имеют преимущество в том, что касается численности личного состава, добавил Макрон.

Кроме того, президент Франции заявил, что Париж сделает все, чтобы РФ не победила в конфликте на Украине. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. При таком развитии событий столкновение между РФ и НАТО будет неизбежным, констатировали в Кремле.

Обозреватель издания The American Conservative Дуг Бандоу отмечал, что слова Макрона об отправке солдат в зону спецоперации провоцируют конфликт с РФ. Предложение президента Франции, по его мнению, способно привести к более широкому и разрушительному столкновению.