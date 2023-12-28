В России объяснили, почему Финляндия проигрывает от вступления в НАТО Дипломат Ульянов: Финляндия первой пострадает в случае эскалации между РФ и НАТО

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Россия не видит выгоды для Финляндии от вступления в НАТО, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как сообщает РИА Новости, в случае обострения ситуации Хельсинки пострадает в первую очередь.

По словам Ульянова, Москва рассматривает соседнюю страну как нейтральную и по большей части дружественную. Однако вступление Финляндии в НАТО вынудило Россию принять ответные меры. В их числе — решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов.

То есть ответные меры всегда найдутся. Я только не понимаю, как от этого выигрывает Финляндия. <...> Если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого не хотелось бы, конечно, — сказал он.

Дипломат напомнил, что между США и Финляндией заключено соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, согласно которому Вашингтон имеет доступ к военным объектам союзника. Ульянов назвал это «серьезным вызовом» для России.

Ранее власти Финляндии приняли решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. По словам главы МВД страны Мари Рантанен, нововведения вступают в силу с 15 декабря.

В конце ноября заместитель командующего погранслужбой юго-востока Финляндии Юкка Луккари рассказал об установке двойных заграждений на границе с Россией. Он добавил, что заборы также установлены внутри страны.