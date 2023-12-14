Финляндия решила полностью закрыть границы с Россией МВД Финляндии сообщило о полном закрытии границ с Россией с 15 декабря

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Власти Финляндии решили закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, сообщила глава МВД страны Мари Рантанен. По ее словам, которые приводит Yle, решение вступит в силу 15 декабря.

Правительство полностью закроет границу с Россией, — подчеркнула Рантанен.

По информации СМИ, 14 декабря через КПП в Финляндию прибыли не менее 62 иностранных граждан, которые попросили убежища. Среди них были граждане Сомали и Сирии, уточнил Yle.

В конце ноября заместитель командующего пограничной службой юго-востока Финляндии Юкка Луккари заявил, что Хельсинки установили систему двойных заграждений на границе с Россией, пограничные пункты на всей ее протяженности остаются закрытыми. По его словам, заборы установлены и внутри страны.

Луккари сообщал, что пограничники страны и их коллеги из Агентства ЕС по контролю границ находятся в полной готовности. Он также пообещал, что в случае насильственного прорыва границы силовики применят все необходимые меры.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя решения Хельсинки, указывал, что власти Финляндии последовательно нагнетают обстановку на границе. Политик допустил, что действия финских властей могут быть ширмой для усиления американского присутствия под «зонтиком» НАТО вблизи российских рубежей. Если это действительно так, то Россия ответит соразмерно и адекватно, подчеркнул Слуцкий.