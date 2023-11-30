Финляндия изнутри укрепила границу с Россией Yle: Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Pres

Власти Финляндии установили систему двойных заграждений на границе с Россией, пограничные пункты на всей ее протяженности остаются закрытыми, сообщил заместитель командующего пограничной службой юго-востока Финляндии Юкка Луккари, передает портал Yle. По его словам, заборы установлены и внутри страны.

На данный момент пограничные пункты закрыты. Заграждения установлены как на государственной границе, так и внутри страны. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем, — сказал он.

Луккари сообщил, что пограничники страны и их коллеги из Агентства ЕС по контролю границ находятся в полной готовности. Он также пообещал, что в случае насильственного прорыва границы, силовики применят все необходимые меры.

О том, что финские власти закрывают все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, 28 ноября сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. По его словам, КПП будут недоступны для граждан до 13 декабря, на грузовой транспорт ограничения не распространяются. Введение ограничения он объяснил притоком мигрантов, которые стремятся получить убежище в Финляндии. В создавшейся ситуации Орпо обвинил Россию.