Чехия и НАТО замышляют большую войну в Европе: готова ли к ней Россия

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Президент Чехии генерал Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евроcоюза и армиям стран континента «следует готовиться к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе». Какова вероятность сухопутного столкновения РФ и Запада, чего боится НАТО и как обстоят дела с отечественным оборонно-промышленным комплексом (ОПК), разбирался NEWS.ru.

Что сказал о войне против России президент Чехии

Чешский президент генерал Петр Павел на днях призвал страны Евросоюза готовиться к конфликту высокой интенсивности. Он предположил, что после возможной заморозки ситуации на Украине у России появится время на восстановление сил. Глава Чехии назвал РФ «угрозой».

«Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к вероятности», — подчеркнул чешский лидер.

По его мнению, Москва вернет полную боеспособность и сможет атаковать НАТО через пять — семь лет.

Фото: Sgt. Shanae Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Североатлантического альянса Александер Зольфранк 23 ноября посетовал, что бюрократия мешает передвижению войск Альянса по Европе, и предупредил, что это может привести к серьезным задержкам в случае войны с Россией. Он предложил создать «военный Шенген», чтобы у Москвы не создавалось впечатления о неготовности Альянса к столкновению.

«Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5», — пояснил Зольфранк, имея в виду пункт о коллективной обороне из устава военного блока.

В начале октября глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признался, что Альянс начал готовиться к войне с восточным соседом уже 14 лет назад. По его словам, планы по боевым действиям против РФ расписаны более чем на 4,5 тыс. страниц. Бауэр добавил, что тактика Альянса начала меняться в 2019 году, когда стали разрабатываться детальные планы по войне с Москвой.

В прошлом году экс-заместитель верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе Ричард Ширрефф предрекал в разговоре с изданием Newsweek, что Блок может вступить в конфликт с РФ, если СВО выйдет за пределы украинской территории. По его словам, Альянс к такому развитию событий был не готов.

«Чтобы управлять рисками эскалации, НАТО должна быть готова к худшему сценарию, но этого пока нет. Под наихудшим сценарием я подразумеваю НАТО в состоянии войны с Россией», — сообщил он.

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Готовится ли Россия к войне с Западом

Соведущий программы «Военное ревю» на радио «Комсомольская правда» полковник в отставке Михаил Тимошенко в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что сейчас в России не происходит заметного наращивания оборонно-промышленного комплекса, несмотря на события на Украине и угрозу со стороны НАТО. По его словам, за счет напряженной работы увеличился выпуск техники и вооружений, но ощутимого усиления ресурсов армии он лично не наблюдает. «К примеру, перешли от двухсменного к трехсменному производству, но при этом парк техники все равно не увеличивается», — полагает он.

Тимошенко считает, что российский ОПК по-прежнему, как и до СВО, сталкивается с рядом проблем. «30 лет давалась неправильная оценка нашим европейским контрпартнерам. Теперь президент Павел набирает в грудь воздух, играет мускулами и говорит, что НАТО собирается с нами воевать. А разве когда-нибудь она отказывалось от таких планов?» — задаётся вопросом Тимошенко.

Он добавил, если бы страны НАТО были готовы, то давно бы начали войну.

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/photothe/Global Look Press Петр Павел

Как России еще нарастить темпы работы ОПК

По мнению эксперта, для победы в конфликте с Западом РФ нужно провести реформы на основе опыта СВО — увеличить численность вооруженных сил, повысить квалифицированность офицерских кадров и нарастить темпы производства военной техники.

Как считает Тимошенко, чтобы заметно увеличить темпы работы ОПК, нужно изъять специализированные заводы из собственности частных лиц и передать их государству.

По его мнению, страна также нуждается в большем количестве специалистов, которые умели бы работать руками на конвейере.

«Колледжей в сфере машиностроения и инженерных вузов мало. Спохватились в последний год. А чтобы получить квалифицированного инженера, после диплома ему надо отработать минимум пять лет, а то и больше», — отмечает полковник.

По прогнозам Тимошенко, чтобы исправить ситуацию и ускорить работу ОПК, понадобится по крайней мере несколько лет. «Напомню одну из причин событий 1917 года. Российской армии было нужно вооружение, а его производили частные заводы, но они отказывались работать за те деньги, которые им предлагал император. Большевики решили эту проблему только к 1940-му. У нас нет разрухи, как в 1917 году, поэтому, думаю, процесс займет пять лет», — предположил он.

В отличие от Тимошенко, член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев считает, что за последние два года производство продукции российского ОПК выросло на порядок. По его мнению, российские заводы круглые сутки производят необходимую технику с расчетом на увеличенную до 1,5 млн человек армию.

«Люди самоотверженно работают на предприятиях в две-три смены. В Кургане, например, уже не хватает рабочих, 12 часов одна смена работает, на следующие 12 часов ее сменяет другая. И так всю неделю. Люди понимают, что Родину необходимо защитить. Все делается для того, чтобы эту задачу выполнить», — сказал он NEWS.ru.

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Как ответил Кремль на заявление президента Чехии

Предсказания чешского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что «подобные изречения не красят руководство этой страны».

«Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что РФ не угрожает Европе, и назвал государства, состоящие в НАТО, «подконтрольным США континентом», который движется «со всей своей военной мощью» к российским границам.

В июле президент России Владимир Путин говорил, что Москва не хочет столкновения с НАТО и что для предотвращения возможных конфликтов создан специальный механизм.

«Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации», — сказал глава государства.

В сентябре заместитель Владимира Путина по Совету безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал: «России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, которая превратилась в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Путин

Какова вероятность войны России против Запада

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru ранее не исключил вероятности вооруженного столкновения в Европе после завершения конфликта Москвы и Киева. «Самое страшное, что президент Чехии, по сути, призывает НАТО готовиться к войне с Россией. Либо когда будет подписано мирное соглашение и арсеналы российской армии иссякнут, либо до подписания мирного соглашения, когда российская армия будет иметь минимальный вооруженный потенциал», — сказал он.

Наблюдая за событиями на Украине, Альянс сделал вывод, что в случае войны Москва не задействует свой ядерный арсенал, подозревает Кнутов. Видимо, в Брюсселе уверены, что Россия будет использовать исключительно обычное оружие.

«НАТО в этом плане превосходит Россию, если предположить, что значительная часть российского арсенала будет истрачена в конфликте на Украине. За счет этого у Блока появляется преимущество в обычных видах вооружения. Так они и планируют одержать военную победу над Россией», — подчеркнул он.

Где могут развернуться бои между странами НАТО и Россией

Доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков допустил в беседе с NEWS.ru, что конфликт западного военного блока с Россией если и состоится, то на украинской территории.

По его мнению, у Москвы достаточно ресурсов для войны с Альянсом. «Россия к этому готова. Но вопрос в другом: кто пойдет на конфликт, который может закончиться ядерным противостоянием. Не думаю, что такие найдутся, и надеюсь, что НАТО до этого не дойдет», — сказал он NEWS.ru.

Бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев тоже считает, что Североатлантический альянс не заинтересован в войне с нашей страной. По мнению Бижева, между НАТО и РФ есть только политическое, а не военное противостояние: стороны по-прежнему не занимаются наращиванием ресурсов для потенциальной войны, так как понимают, к чему это может привести.

«Вооружение и оснащение армии осуществляется планово. У нас полный паритет, никто в ближайшее время воевать не собирается. Это никому не выгодно — ни НАТО, ни России», — сказал NEWS.ru генерал.

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лавров: «Каких-то завоевательских планов у России нет»

Никаких агрессивных планов в Европе у России нет и не было, заявил 27 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме «Примаковские чтения». Он обратил внимание на слова главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил, что если США не будут поддерживать Украину, то РФ победит и на этом не остановится. Следующими целями, по мнению Остина, будут страны Балтии, Польша и другие соседи России.

«Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки, в том числе специалистов Пентагона, которые анализируют состояние дел между Москвой и Вашингтоном и которые наверняка понимают, что конкретно решается на Украине и что никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может», — отметил Лавров.

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