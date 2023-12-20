Захарова обвинила НАТО в лицемерии из-за переброски военных ФРГ в Литву Захарова: Литва становится германским военным плацдармом

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

Литва превращается в плацдарм немецкой военщины, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя по просьбе NEWS.ru переброску бригады бундесвера в прибалтийскую республику. По ее словам, такая передислокация говорит о глобальном лицемерии руководителей НАТО.

Нас обвиняют в некой агрессивной деятельности на границах НАТО, а границы НАТО приближаются как раз с Запада к нам. Причем сейчас еще и наращиваются вооружения и группировки. Очевидны воинственные намерения и накапливание на наших границах со стороны НАТО огромного потенциала, — заявила Захарова, добавив, что такая переброска войск, безусловно, ведет к эскалации напряженности.

Представитель МИД напомнила, что в свое время Литва вышла из состава СССР, заявив о желании стать самостоятельной. Однако сейчас, считает Захарова, республику едва ли можно назвать таковой, учитывая характер ее отношений с Западом. Спикер напомнила, что между советскими республиками было равноправие, а центральная власть развивала в республиках Прибалтики разные сферы деятельности — от промышленности до образования.

А сейчас что? Их просто используют — как, например, использовали Украину, как используют другие точки на карте в своих собственных интересах. Кто в ФРГ развивает, например, в Литве науку? Кто в ФРГ думает о том, как образовывать литовских детей или молодежь? Ничего подобного, только наращивается военный потенциал, — подчеркнула Захарова.

Ранее Берлин и Вильнюс объявили о переброске на территорию прибалтийской республики беспрецедентной по численности бригады бундесвера. В Литву прибудут 4,8 тысячи солдат и еще 200 гражданских служащих из Германии. Формирование бригады начнется во втором квартале следующего года, подразделения будут дислоцированы близ Вильнюса и Каунаса.