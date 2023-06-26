«Найдем чем ответить»: военэксперт про планы разместить армию ФРГ в Литве Военный эксперт Тимошенко: России придется учитывать наличие армии ФРГ в Литве

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России придется учитывать наличие армии ФРГ в Литве, заявил NEWS.ru полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко. Он отметил, что состав бригады ВС РФ соответствует армейской немецкой бригады. Однако, добавил эксперт, военное подразделение ФРГ не представляет больших рисков для России.

Если у нас есть группировка на границе с Прибалтикой, то эта армейская бригада для нас никаких рисков не несет, а если нет, то это уже вопрос. Мы собираемся разворачивать северо-западный округ, поэтому, определенно, придется учитывать там ее наличие. Вообще армейская бригада ФРГ на сегодняшний день, практически тоже самое, что и наша армейская бригада. Эта бригада без силовых частей, обеспечивающих снабжение — ничто, на сутки более, поэтому я считаю, что серьезных рисков она не несет, и мы найдем, чем ответить в случае чего, — рассказал Тимошенко.

26 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия готова разместить свою армейскую бригаду в Литве на постоянной основе.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что попытка мятежа в России представляла собой угрозу ядерной стабильности в Европе. Он также напомнил, что Европейский союз продолжает поддерживать Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, сообщил, что в Альянсе следят за событиями в РФ, при этом считают их ее внутренним делом.