В ЕС и НАТО отреагировали на попытку мятежа в России Боррель назвал попытку мятежа в России угрозой ядерной стабильности в Европе

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Попытка мятежа в России представляла собой угрозу ядерной стабильности в Европе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он также напомнил, что Европейский союз продолжает поддерживать Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе следят за событиями в России и считают их ее внутренним делом страны.

Сегодня Совет глав МИД стран ЕС будет обсуждать увеличение нашей поддержки Украины. Я считаю, что сегодня как никогда важно продолжать поддерживать Украину, поскольку то, что произошло в выходные, показывает <...> важность такой поддержки. Это не хорошо — наблюдать за тем, как ядерная держава Россия может погрузиться в политическую нестабильность, — сказал Боррель.

Итальянская газета La Repubblica до этого заявила, что ситуация с ЧВК «Вагнер» в России вызвала беспокойство в НАТО по поводу возможного ядерного инцидента. По данным газеты, по этому поводу между Альянсом и Минобороны РФ состоялись «неформальные контакты».

Как пишет La Repubblica, внимание военно-политического блока было сосредоточено на почти 1,5 тысячи ядерных боеголовок, «готовых к немедленному применению». По данным издания, Запад поспешил заверить Москву, что его «силы не играют никакой роли в действиях, на которые решаются» мятежники.

Ранее сообщалось, что представители американских властей накануне вели телефонные переговоры с европейскими партнерами, пытаясь устранить опасения из-за ситуации в России. Среди тех, кто связывался с европейскими коллегами, были президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, а также председатель Совместного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли.