Власти США пытались успокоить коллег в ЕС на фоне ситуации в России Politico: власти США звонили коллегам в ЕС, чтобы успокоить их на фоне ситуации в России

Фото: Stefani Reynolds / CNP / AdMedia / Global Look Press

Представители американского правительства в течение всей субботы вели телефонные переговоры с европейскими партнерами, пишет издание Politico со ссылкой на источники внутри администрации США. Они пытались устранить опасения из-за ситуации в России.

Среди тех, кто связывался с европейскими коллегами, были президент США Джо Байден, государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, а также генерал Марк Милли, председатель Совместного комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

Ранее пресс-служба Государственного департамента США сообщила, что госсекретарь Энтони Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Глава американского внешнеполитического ведомства заверил своего украинского коллегу в неизменности американской поддержки.

Ранее американские власти намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер» на фоне происходящего в России. По данным The Wall Street Journal, Белый дом опасается, что в случае введения рестрикций США «займут сторону Кремля». 27 июня Государственный департамент США должен был ввести очередные санкции в отношении ЧВК «Вагнер» из-за ее действий в Африке.